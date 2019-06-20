Экономика
Пенсии россиянам решили выплачивать по-новомуLenta.ru 02:18
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа. Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, соответствующее положение содержится в законопроекте, который разрабатывает Минфин и ЦБ.
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с чего всё началось
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.РБК00:00
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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