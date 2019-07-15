Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".

с чего всё началось

Напомним, мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. Позже Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года включительно. Взносы на накопительную пенсию «замораживаются» с целью стабилизации бюджета Пенсионного Фонда.

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года

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