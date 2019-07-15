Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 годаВзгляд.ру вчера в 09:28
Напомним, мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020 году. Позже Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года включительно. Взносы на накопительную пенсию «замораживаются» с целью стабилизации бюджета Пенсионного Фонда.
Читать в источнике
Оценить372
с чего всё началось
Мораторий на формирование накопительной части пенсии может быть продлен еще на год - до 2022 года включительно; это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, с которыми ознакомился "Интерфакс".Интерфаксвчера в 08:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика
Меркель и премьер Молдавии сидя слушали гимны стран перед переговорами
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во вторник сидя слушали гимны стран перед переговорами в Берлине, трансляцию вел немецкий телеканал n-tv.
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского
Новые телефонные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся, но договоренностей о конкретной дате разговора пока нет.
Обновлено в 06:55
ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова
Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Из-за пожаров на хорватском острове Паг эвакуированы тысячи жителей
Из-за пожара на хорватском острове Паг ведется массовая эвакуация жителей.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию
Обновлено в 07:59
Политика
Кремль прокомментировал идею конфискации имущества коррупционеров
Идея о конфискации имущества коррупционеров, о которой 16 июля заявил председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, нуждается в экспертной проработке.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
В связи с отравлением на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них госпитализированы в инфекционные стационары.
Обновлено в 07:59
Политика
Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США
В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Наука
Слой из силикатного аэрогеля может сделать Марс пригодным для жизни
40 лет назад ученые думали, что смогут изменить на Марсе атмосферу и заселить эту планету, но теперь социалисты понимают, что с нынешними технологиями создать атмосферу на Марсе как на земле невозможно.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Кино
Актер «Бэтмена: Начало» Карл Шилс умер, засыпая на съемках
Один из свидетелей последних дней Шилса рассказал газете, что незадолго до смерти артист начал засыпать на съемочной площадке сериала "Город-сказка".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области
Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
В апреле 2017 года апелляционный суд Амстердама получил жалобу музеев Крыма на решение о передаче скифского золота Украине.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Актриса выложила на своей личной странице в Instagram пост – обложку журнала Instyle, для которого она снялась.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Общество
В России сломалась система, обслуживающая ЗАГСы
В России 15 июля произошел крупный сбой в Едином государственном реестре, обслуживающем ЗАГСы с октября 2018 года.
Обновлено в 06:51
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Авто
В сети появились первые фото УАЗ «Патриот» с АКПП
Ульяновский автомобильный завод готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой переключения передач (АКПП).
Обновлено в 07:23
Здоровье
Безработица и низкие доходы: Хорохордин не скрыл от Путину правду об Алтае
Временно исполняющий обязанности главы региона отчитался о посещении районов и отдалённых сёл Первоочередными проблемами Республики Алтай являются безработица и низкие доходы населения, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Хорохордин на встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:51
Экономика
Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Исходя из нынешней капитализации компании на Лондонской бирже, 22,4% Petropavlovsk оценивается в $89 млн, но собеседник «Ведомостей», близкий к одному из кредиторов компании, говорит, что больше $60 млн за пакет Ракишев выручить не смог бы.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Кино
Netflix вырезал сцену самоубийства из сериала «13 причин почему»
Обновлено в 02:06
Экономика
ВЦИОМ выяснил, на что собираются жить будущие пенсионеры
В качестве дополнительного источника доходов на пенсии россияне рассматривают собственные накопления, вклад в банке и вложения в недвижимость; такие данные во вторник представил ВЦИОМ по итогам опроса, проведенного среди будущих пенсионеров.
Обновлено в 05:39
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Общество
Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21