Экономика

Пенсии россиян по старости с 1 января вырастут на 7,05%
ТАСС
вчера в 16:11

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 7,05%, средний размер пенсии в России составит 15,4 тыс. рублей в месяц. Начиная с 2019 и до 2024 года, индексация будет проходить с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.
ТАССвчера в 16:11

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Пенсии россиян по старости с 1 января увеличатся на 7,05%

Life.ruвчера в 16:28

Почти 20% приморцев получат с 1 января больше денег от государства

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Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут более, чем на 7%

Эхо Москвывчера в 18:08

В России с 1 января вырастут пенсии

Экономика сегоднявчера в 16:43

Как будут расти пенсии в этом году

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Пенсии россиян по старости с 1 января вырастут на 7,05%

ТАССвчера в 16:11

Инструкция: Как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января 2019 года

Курьер. Среда. Бердск30.12.18 в 23:44
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Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

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МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
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Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

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В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

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Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить Россию

Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.
Обновлено в 04:15
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

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Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
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Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Политика

Телеканал Коломойского «подвинул» поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено вчера в 20:26
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Культура

В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева

Дмитрий Бикбаев участвовал в проекте «Фабрика звезд» и дуэте «БиС». В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева Амириза Бикбаева.
Обновлено в 00:34
Хоккей

Стали известны все пары участников четвертьфинала МЧМ-2019

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Хоккей

Валерий Брагин: «Сделали подарок России»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Политика

Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

Большое количество советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения испортило настроение министру иностранных дел Павлу Климкину.
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Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
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В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

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Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

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Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
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Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту

Выполнявший утром 1 января рейс из Сочи в Москву авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за пьяного дебоша на борту.
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Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»

Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
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