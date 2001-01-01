Экономика
Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%ГлобалМСК.ру 18:17
К 2024 году страховые пенсии россиян вырастут на 39,4%, но с учетом инфляции реальный показатель увеличится только на 9,5%. О сценарных условиях социально-экономического развития рассказали в Минэкономразвития.
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Политика
Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии
В парламент Индонезии решил баллотироваться политик по имени Михаил Горбачев Дом.
Обновлено в 20:27
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»
Обновлено в 14:00
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Обновлено в 16:54
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Суды в Петербурге возвращаются к работе после эвакуации
Обновлено в 09:05
Происшествия
В США мужчина намеренно въехал в группу пешеходов
Обновлено в 21:41
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 03:34
Наука
Вулканы стали причиной массового пермского вымирания
Стоит сказать, что пермское вымирание — одно из пяти массовых вымираний древности, в течение которого на Земле погибло примерно 90% обитателей морей и 70% наземных позвоночных.
Обновлено в 22:00
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Общество
Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей
Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
В Кузбассе сменился начальник департамента культуры
Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ее за «значительный вклад» в развитие культуры Кузбасса.
Обновлено в 08:29
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модификацию Lada Xray с двигателем Renault и вариатором Jatco.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Единоборства
Головкин проведет бой с Роллсом
Обновлено в 18:13
Авто
Renault представил бюджетный электромобиль
Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.
Обновлено в 12:39
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено в 18:30
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25