Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%Известия вчера в 16:00

Документ есть в распоряжении «Известий». Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.
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Эксперт оценил прогноз о росте страховых пенсий к 2024 году

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Минэкономразвития: к 2024 году пенсии вырастут почти на 40%, но россияне этого не почувствуют

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Прогноз на годы: через шесть лет пенсии россиян вырастут на 39,4%

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Назван прогноз роста пенсий к 2024 году

REGNUMвчера в 21:42

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

ГлобалМСК.рувчера в 18:17

Россиянам обещали увеличить пенсии на 9%

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Пенсии россиян вырастут на 39,4% за шесть лет

ФАНвчера в 19:32
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Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Политика

Медведев в Госдуме отчитается о работе правительства в 2018 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля в полдень выступит перед депутатами.
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Экономика

Банки обнаружили резкий рост подделок банкнот в 2000 рублей

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:11
Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Обновлено в 06:17
Политика

МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей

Американские правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
Обновлено в 03:29
Общество

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Транспорт

На автомагистралях России предложили сузить левую полосу

Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Политика

Госдума приняла закон об устойчивости Рунета

Госдума приняла закон о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество

В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти

Обновлено в 06:53
Транспорт

В ЦОДД призвали водителей не расслабляться из-за голубого неба

Обновлено в 07:02
Технологии

РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО

Лидер Северной Кореи и верховный главнокомандующий вооруженными силами Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск противовоздушной обороны страны.
Обновлено в 00:27
Энергетика

Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен инициировать отставку главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, если компания до 24 апреля не уведомит граждан страны о том, что цены на газ с 1 мая повышаться не будут.
Обновлено в 06:35
Экономика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

Обновлено в 05:31
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Действующий президент Украины Пётр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%

Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Общество

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено 15 апреля в 17:05
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за двух леопардов

Обновлено в 05:06
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