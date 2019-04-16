Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%Известия вчера в 16:00
Документ есть в распоряжении «Известий». Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.
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Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Sony рассказала про PlayStation 5
Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей
Американские правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
Обновлено в 03:29
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Экономика
Эталон в I квартале увеличил продажи на 47%
Продажи группы в Московском регионе в отчетный период выросли в 1,8 раза, до 11,602 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Музыка
Алла Пугачёва выступит в Кремлёвском дворце в честь юбилея
На радость поклонникам юбилей артистка отметит в Кремлёвском дворце.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Футбол
Мать Кокориных рассказала свою версию драки в кафе
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В США у двухлетней девочки в глазу нашли 10 раковых опухолей
У двухлетней девочки по имени Грэйси из американского штата Орегон обнаружили в глазу 10 злокачественных опухолей, пишет портал Survivor.
Обновлено вчера в 23:48
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Парубий назвал дату принятия закона о госязыке
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, который занял в первом туре президентских выборов четвёртое место, ранее предупреждал, что документ не обеспечивает никакой защиты функционирования украинского языка — это карательный закон о запрете русского языка.
Обновлено в 03:12
Энергетика
«Газпром» с начала года сократил экспорт и увеличил добычу газа
«Газпром» в период с 1 января по 15 апреля увеличил добычу газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
Извержение одного из крупнейших в мире вулканов произошло неподалеку от японской АЭС «Иката».
Обновлено вчера в 08:29
Общество
IKEA хочет построить первую «Мегу» в пределах МКАД
Если стороны договорятся, то это будет первая «Мега», открытая в Москве более чем за 10 лет (последней была «Мега Белая Дача»), и первый торговый комплекс под этим брендом в пределах МКАД.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Лиза Пескова вступилась за «серьезного не по возрасту» брата
Лиза Пескова сразу встала на защиту своего брата.
Обновлено в 03:52
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54