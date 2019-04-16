Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%Известия вчера в 16:00
Документ есть в распоряжении «Известий». Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.
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Общество
В красноярском зоопарке посетители закормили козла до смерти
Обновлено в 06:53
Здоровье
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Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
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Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
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Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице, пишут СМИ
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
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Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
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Игры
Геймеры пожертвовали на игры более 60 млрд рублей
Компания Kickstarter сообщила, что категория "Игры" стала первой из 15 на краудфандинговом сервисе.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Определена норма чашек эспрессо в сутки
Медики рекомендуют пить не более четырех чашек эспрессо в сутки. Дневная норма кофеина — не более 300 миллиграммов.
Обновлено в 07:26
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В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур мечтает родить девочку
33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Технологии
Генеральным директором S7 Space назначена Рано Джураева
Совет директоров S7 Space принял решение о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора, сообщает 17 апреля пресс-служба компании.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
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Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro получит 4 камеры
На изображениях отчетливо видно, что новинка получит 4-модульную основную камеру с LED-вспышкой и лазерным автофокусом.
Обновлено в 05:39
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Авто
Toyota представила новый Highlander
Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.
Обновлено в 01:35
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Общество
В Сибири омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за травли ребенка с ВИЧ
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко попросила прокуратуру разобраться с нарушением прав ребенка с ВИЧ в городе Искитиме – мальчика не берут в школу, а семью выживают из города.
Обновлено в 08:29
Авто
Genesis представил компактный электромобиль Mint
Бренд Genesis (премиальные автомобили Hyundai) представил компактный городской электромобиль Mint.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено вчера в 10:10