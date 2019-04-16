Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%Известия вчера в 16:00
Документ есть в распоряжении «Известий». Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.
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Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
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Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала условно-досрочное освобождение бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Бурого медведя увидели на улице Гая
Обновлено вчера в 09:00
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
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Общество
Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекорд
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Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Работающие на месте пожара в соборе Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Глава Кузбасса заработал за год более 70 млн рублей
Согласно документу, в 2018 году С.Цивилев заработал 70 млн 280 тыс. рублей.
Обновлено в 01:45
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
МИД РФ отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
В МИД России заявили о том, что обращение в международную судебную инстанцию произошло, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинскими договорами, возможности проведения двусторонних консультаций.
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Кокорин и Мамаев не явились на слушание в суд
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Обновлено в 02:20
Спорт
Константинова рассказала, как выбирает музыку к программам
Напомним, в прошлом сезоне короткую программу Станислава Константинова исполняла под испанскую «Малагенью», а в произвольной использовала музыку из фильма «Анна Каренина».
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Авто
Toyota превратит C-HR в электрокроссовер
После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Экономика
Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых
Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.
Обновлено вчера в 18:29
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Здоровье
Число россиян с ожирением удвоилось за несколько лет
За последние несколько лет значительно увеличилось число россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России
Обновлено вчера в 00:18
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») во время ток-шоу «пульс» на телеканале «112 Украина» устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи этой страны Евгением Червоненко.
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