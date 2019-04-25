Пенсии работающим инвалидам могут проиндексироватьКарелинформ 10:29

По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.

Политика В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Политика Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Политика В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Энергетика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Политика Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Авто Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Авто Новый кроссовер Skoda представят в июне Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.

Музыка Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида Лейбл Black Star рассказал, какое имя возьмет поп-исполнитель Егор Крид после окончания контракта.

Происшествия В Москве в результате стрельбы у метро погибли два человека В результате стрельбы в Москве возле станции метро «Новые Черемушки» погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.

Общество Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года На крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.

Общество В России продлили срок перехода на цифровое телевидение Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.

Футбол Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.

Политика Захарова оценила слова Зеленского о госязыке на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу комментария избранного президента Украины Владимира Зеленского по теме закона о языке.

Гаджеты Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото Сегодня в сети появилась фотография, на которой изображены Huawei P30 и Honor 20 Pro.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Авто Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Политика Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Игры Nintendo Switch выпустят бюджетную версию игровой приставки Японская игровая компания планирует выпустить бюджетную версию своей консоли Nintendo Switch. Об этом сообщает портал bloomberg.

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).