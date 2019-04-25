Экономика
Пенсии работающим инвалидам могут проиндексироватьКарелинформ 10:29
По состоянию на 1 января 2019 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности I группы составляет 5334,19 рубля в месяц.
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Медведев поручил проработать увеличение включаемого в стаж периода ухода за ребенком
Rambler News Service07:44
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