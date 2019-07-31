Экономика
Клинским работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсииКлинская Неделя (Вико Плюс) вчера в 06:24
Как сообщили в Пенсионном Фонде РФ по г. Клин, в августе каждый год работающим пенсионерам в беззаявительном порядке производится перерасчет пенсии по страховым взносам, уплаченным работодателями в прошлом году. Размер прибавки рассчитывается индивидуально.
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Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
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