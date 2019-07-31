Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августаТАСС 17:10
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке. В результате перерасчета пенсии вырастут, размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты пенсионера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
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