Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августаТАСС вчера в 17:10
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке. В результате перерасчета пенсии вырастут, размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты пенсионера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
Читать в источнике
Оценить397
Подробнее о событии
Показать все источники
Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 08:40
Гаджеты
Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие
Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии
Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш в интервью журналу Ir («Есть») заявил, что внимание России нужно отвлекать по самым разным направлениям.
Обновлено вчера в 03:38
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте
В результате взрыва на угольной шахте китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре горняка, еще трое остаются заблокированными под землей.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Арестованного в США россиянина Никулина могут лишить адвокатов
Россиянина Евгения Никулина, которого в США обвиняют в киберпреступлениях, могут лишить частной юридической защиты, сообщил адвокат Аркадий Бух, передают "Известия".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено 30 июля в 23:36
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершивший внеплановую посадку в Красноярске из-за тумана и дыма от лесных пожаров, прибыл в Иркутск в 5:10 мск, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено вчера в 18:03
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено вчера в 03:40
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Обновлено вчера в 06:16
Авто
В России для беспилотных машин создадут полисы
Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:04