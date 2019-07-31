Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августаТАСС вчера в 17:10
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке. В результате перерасчета пенсии вырастут, размер прибавки будет зависеть от размера зарплаты пенсионера, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.
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Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
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Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
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Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири
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Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
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Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
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Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
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Армия и оружие
Минобороны испытало «военный интернет»
Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.
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Общество
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла в небо
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Происшествия
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Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
ЖКХ
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
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Общество
Россиянам продлили «дачную амнистию»
Сегодня стало известно, что Госдума продлила срок «дачной амнистии» до 1-го марта 2021-го года.
Обновлено 29 июля в 07:42
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян
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Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
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Вышел русский трейлер аниме «Спящая принцесса»
В Сети появился дублированный трейлер аниме «Спящая принцесса» режиссера Кэндзи Камиямы («Призрак в доспехах»).
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Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
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