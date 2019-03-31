Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреляТК Звезда вчера в 18:01

Изменения коснутся пенсионных выплат и государственных социальных пособий, льготных ставок НДС для ряда продовольственных товаров, процедуры оформления обязательного страхового полиса ОСАГО для автомобилистов и многого другого. С первым апреля в России вступает в силу ряд новых поправок и законов.

Пенсии, налоги и ОСАГО: что изменится в жизни россиян первого апреля

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