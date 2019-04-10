Политика

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя ВенесуэлыВести.Ru 13:45

Пенс добавил, что хотел бы видеть в зале "представителя свободного венесуэльского правительства". Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
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Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Вести.Ru13:45

Венесуэла получит от США еще $60 млн гумпомощи

Росбалт13:18

США представят в ООН резолюцию о признании Гуйадо

News.ru12:46

США выделяют $60 млн на гумпомощь Венесуэле

Газета.Ru12:27

Эксперт оценил подготовку резолюции США о признании Гуаидо президентом

RT на русском13:12

Пенс устроил некрасивую сцену постпреду Венесуэлы Самуэлю Монкаде. Небензя осадил обидчика

Царьград12:36

Пенс: США намерены ужесточить санкции против Кубы за поддержку правительства Венесуэлы

ТАСС11:40
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Футбол

Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу

Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика

ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в лагере «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии уже погибли 235 детей.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Здоровье

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти

Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США "ушли в тень" и долгие шесть лет наблюдали за их жизнью и состоянием здоровья.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Политика

Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом

Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено в 15:15
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Политика

Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент

Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Гаджеты

Hyundai предложила технологию для доступа в авто с помощью смартфона

Обновлено в 04:20
Наука

Музыка в Сети оказалась вредна для природы

На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
Обновлено в 07:36
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Общество

Путин одобрил идею о туристическом сборе для иностранцев в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ об идее ввести туристический сбор для приехавших в город иностранных туристов.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
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