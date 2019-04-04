Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400Газета.Ru вчера в 16:25
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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Игра была дикой, очень открытой.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
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Армия и оружие
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Космос
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Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
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Здоровье
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Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов
В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено вчера в 05:19