Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400Газета.Ru вчера в 16:25
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
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Интернет
В WhatsApp заработала новая функция
Популярный мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, согласно которой пользователи в настройках могут запретить добавлять себя в группы без своего согласия.
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В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
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Настя Каменских поделилась пикантным фото
Певица Настя Каменских выложила новую фотографию, где предстала перед подписчиками в кружевном наряде.
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Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
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Здоровье
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Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Обновлено вчера в 22:19
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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе
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Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Рост индекса Dow Jones объяснили успехом сделки с Китаем
Рост американских индексов Dow Jones и NASDAQ на торгах 3 апреля связан с успешными торговыми переговорами США и Китая, пишет Financial Times.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
По некоторым данным, выпуск Mercedes-Benz GLB начнется в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от политики Украины
Рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей, он составил более 1,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
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Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин расписался на Mercedes российской сборки
Президент Владимир Путин оставил автограф на капоте автомобиля Mercedes E-класса, собранном на заводе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар выступил с призывом к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд провести обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным отмену санкций и контрмер России после произошедшего ранее уничтожения 72 тонн эстонской кильки на территории РФ.
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Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга
У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено вчера в 16:27
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено 02 апреля в 08:29
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено вчера в 09:48