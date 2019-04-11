Экономика
Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
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Пенс предложил стабилизировать экономику США понижением ставки ФРС
Московский Комсомолецвчера в 19:13
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