Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
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ФРС не видит необходимости в изменении ставки в 2019 году

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Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

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Пенс предложил стабилизировать экономику США понижением ставки ФРС

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Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики

Взгляд.рувчера в 18:25

Пенс: ФРС надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики США

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Вести.Финансвчера в 16:06

ФРС не видит необходимости в изменении ставки в текущем году

ПРАЙМвчера в 16:16
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
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Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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Политика

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МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
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Обновлено в 15:43
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Обновлено в 16:53
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Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
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За обоих взялись специалисты Центра хирургии ожирения и диабета. Первой доверившейся ростовским медикам стала сестра, весившая почти 200 кг.
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Опубликовано видео нападения футболиста «Спартака» Гулиева на пешехода

Обновлено в 17:32
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Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты под видом высадки на Луну намерены провести военную операцию.
Обновлено в 06:03
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Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков.
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Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено 09 апреля в 03:14
Экономика

В МВФ оценили экономическую ситуацию в России

«Фискальная, монетарная и общая ситуация в России здоровая», — цитирует главу МВФ Кристин Лагард РИА Новости.
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Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
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Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста возрастет, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС (есть в распоряжении РБК).
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Сразу несколько человек объявили, что Алекс Родригес не такая идеальная партия для певицы. Они уверены, бейсболист крутит романы на стороне.
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Объем «космического» производства в области превысил 21 млрд

Сегодня в министерстве промышленности и энергетики Саратовский области прошел "круглый стол" ко Дню космонавтики, на котором обсудили космическое и авиационное приборостроение в регионе.
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В следующем матче турнира Химки на выезде встретятся с Нижним Новгородом, а Цмоки-Минск в гостях сыграю с латвийским клубом ВЭФ.
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