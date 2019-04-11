Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.

Спорт Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Происшествия У экс-министра Абызова арестовали имущество Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

Политика Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.

Происшествия Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.

Транспорт «Чернышевская» изменит режим работы из-за ремонта эскалаторов В Петербурге в связи с капитальным ремонтом эскалаторов на пять месяцев изменится режим работы станции метро «Чернышевская».

Происшествия Студентка выпрыгнула из окна при пожаре в общежитии вуза в Петербурге Пожар произошел в общежитии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на улице Ленсоветовской в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала студентка, которая из-за паники выпрыгнула из окна, сообщила пресс-служба вуза.

Общество Названы самые востребованные рабочие специальности в России По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.

Культура Тверские НКО получат гранты на свои проекты в сфере культуры В 2019 году некоммерческие организации Тверской области получат гранты из регионального бюджета на общую сумму 1,2 млн рублей на реализацию проектов в сфере культуры.

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Наука Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2 На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.

Недвижимость Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.

Экономика Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага» В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Политика ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.

Политика «Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром".

Здоровье Назван главный ночной симптом рака Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Происшествия Из России незаконно вывели 370 млрд рублей Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.