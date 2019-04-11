Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
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Пенс: ФРС надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики США

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Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

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Пенс предложил стабилизировать экономику США понижением ставки ФРС

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Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики

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ПРАЙМвчера в 16:16

ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году

Вести.Финансвчера в 16:06
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Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Обновлено в 05:01
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Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

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В Петербурге в связи с капитальным ремонтом эскалаторов на пять месяцев изменится режим работы станции метро «Чернышевская».
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Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Студентка выпрыгнула из окна при пожаре в общежитии вуза в Петербурге

Пожар произошел в общежитии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) на улице Ленсоветовской в Санкт-Петербурге, в результате инцидента пострадала студентка, которая из-за паники выпрыгнула из окна, сообщила пресс-служба вуза.
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Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Транспорт

Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске

Обновлено вчера в 06:20
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В 2019 году некоммерческие организации Тверской области получат гранты из регионального бюджета на общую сумму 1,2 млн рублей на реализацию проектов в сфере культуры.
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Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Недвижимость

Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов

Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
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За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
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ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено 09 апреля в 09:46
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«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России

Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром".
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Политика

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ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

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Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
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