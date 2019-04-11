Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экономическая неопределенность требует сохранения Федрезервом текущей ставки в этом году - протокол

Финмаркет01:44

Пенс: ФРС надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики США

ТАССвчера в 17:48

Пенс предложил стабилизировать экономику США понижением ставки ФРС

Московский Комсомолецвчера в 19:13

Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики

Взгляд.рувчера в 18:25

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

Газета.Ruвчера в 19:17

ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году

Вести.Финансвчера в 16:06

ФРС не видит необходимости в изменении ставки в текущем году

ПРАЙМвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

Обновлено в 03:34
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В Забайкалье завершилось расследование дела банды «Ключевских»

Сотрудники СУ СКР по Забайкальскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении восьми бывших участников банды «Ключевских».
Обновлено в 02:04
Происшествия

Власти уральского города назвали сроки подачи воды после аварии

Обновлено в 03:38
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Глава пограничной службы США подал в отставку

Исполняющий обязанности начальника пограничной службы США Рональд Вителло подал в отставку.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне

Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения

Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено 09 апреля в 21:11
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Гуляющий по крыше мужчина устроил переполох в Челябинске

Обновлено в 03:27
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам романа американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и принца Уэльского.
Обновлено в 00:00
Общество

В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов

На юге Японии открыли железнодорожную станцию, у которой отсутствуют входы и выходы, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол

«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»

14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено вчера в 07:53
ЖКХ

«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды

В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Экономика

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Общество

Последний оставшийся в живых узник «Собибора» рассказал о восстании

Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
Обновлено в 02:45
Политика

ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit

Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:43
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов

В провинции Хэнань в центральной части Китая при сходе грузового поезда с рельсов пропали без вести не менее шести человек.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное