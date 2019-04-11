Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.

Политика СМИ сообщают о военном перевороте в Судане Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Здоровье Ученые назвали ночное потоотделение характерным симптомом рака Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Происшествия Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Авто Ford разработал новую технологию защиту от угона Американский автопроизводитель решил противостоять современной схеме угона, когда сигнал с беспроводного ключа считывается ретрансляторами злоумышленников и они получают доступ к машине.

Наука Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции «Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.

Армия и оружие Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.

Наука Останки нового вида людей были найдены на Филиппинах Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.

Происшествия Задержанного главу Дербентского района Дагестана доставили в Москву Задержанный глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов доставлен в Москву.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Спорт Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.

Общество Студенты в России стали чаще списывать Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.

Шоу-бизнес Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.

Экономика В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.

Космос Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.