Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставкуГазета.Ru вчера в 19:17

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
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Вице-президент США призвал ФРС снизить процентную ставку ради роста экономики

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Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

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Пенс: ФРС надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики США

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ПРАЙМвчера в 16:16

ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году

Вести.Финансвчера в 16:06
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Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

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Британская полиция задержала Ассанжа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
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Происшествия

В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу

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Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
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Общество

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Обновлено в 04:19
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Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Политика

Reuters: президент Судана ушел в отставку

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета.
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Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Политика

Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 03:07
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Свердловские урологи провели операцию по пересадке мочеточника ребёнку

Медики Областной детской клинической больницы провели ребёнку лапароскопическую операцию по пересадке мочеточника.
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Политика

Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

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Обновлено в 06:19
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Удар для США: найти японский F-35 могут Китай или Россия

Потерянный Японией истребитель пятого поколения F-35 может оказаться у Китая или России, что способно подорвать будущее американский авиации.
Обновлено в 05:17
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Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Обновлено в 06:21
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Авторы Witchfire показали 12 секунд геймплея — наследник Painkiller выйдет по готовности

Обновлено в 06:12
Политика

Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне

Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:04
Политика

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
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Названы потери российской экономики в случае отключения интернета

Названы потери российской экономики в случае отключения интернета.
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Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
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На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
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Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России.
Обновлено в 05:36
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Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
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