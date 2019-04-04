Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400РБК 14:45
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой. Об этом американский чиновник заявил на мероприятии Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает Reuters.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета 15:00
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