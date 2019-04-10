Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООНАргументы и Факты вчера в 12:56

Вице-президент США заявил, что предпочел бы видеть на заседании представителя "свободного венесуэльского правительства" Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы Самуэля Монкаде с заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Боливарианской Республике, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Василий Небензя
Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 21:58

Подробнее о событии

Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы

Вести.Ruвчера в 13:45

США представят в ООН резолюцию о признании Гуйадо

News.ruвчера в 12:46

Венесуэла получит от США еще $60 млн гумпомощи

Росбалтвчера в 13:18

Пенс устроил некрасивую сцену постпреду Венесуэлы Самуэлю Монкаде. Небензя осадил обидчика

Царьградвчера в 12:36

Эксперт оценил подготовку резолюции США о признании Гуаидо президентом

RT на русскомвчера в 13:12

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

Газета.Ruвчера в 14:23

Пенс: США намерены ужесточить санкции против Кубы за поддержку правительства Венесуэлы

ТАССвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество

Путин поддержал идею о сборе для туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею взимания сбора с иностранцев, посещающих Санкт-Петербург с туристической целью.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл в Лиге чемпионов

«Барселона» в Манчестере со счетом 1:0 победила «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Миллиардер и меценат Владислав Тетюхин скончался в Нижнем Тагиле

Обновлено в 04:55
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Авто

GAC нашел первых дилеров для продажи новых автомобилей в России

Обновлено в 04:25
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:58
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

Обновлено в 04:25
Транспорт

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Политика

Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Политика

ЕК намерена заключить новый контракт на транзит газа через Украину

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о необходимости заключить новый десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

С предвыборных плакатов Порошенко начали убирать изображение Путина

Предвыборный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко начали активно убирать изображение российского главы Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Япония пожаловалась на проданные США бракованные F-35

Подчеркивается, что истребители пятого поколения F-35, поставленные в Японию, имели не решенную до конца проблему.
Обновлено вчера в 13:06
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Егор Крид остался без номинации на премии МУЗ-ТВ

Поклонники Егора Крида с нетерпением ждали появления артиста в номинации «Лучший исполнитель» на премии телеканала МУЗ-ТВ, но их надежды, к сожалению, не оправдались.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Военные арестовывают членов правительства Судана

Несколько членов правительства успели самостоятельно объявить о своей отставке, других сейчас арестовывают военные.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Гибель подмосковного каякера на реке в Тверской области сняли на видео

Сплав по реке Медведица в Тверской области оказался фатальным для байдарочника из подмосковной Дубны — он утонул на глазах у приятелей, которые снимали видео о прохождении плотины.
Обновлено в 03:44
Транспорт

В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах

В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Дарья Валитова обратилась к журналистам через социальные сети

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Ленобласти спасли заблудившегося в лесу тюлененка

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Воронеже задержали водителя, намеренно сбившего курсанта МЧС

В Воронеже правоохранители поймали 45-летнего мужчину, который на автомобиле Mercedes специально сбил курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 02:27
ЖКХ

В Петербурге появился онлайн-сервис об отключениях горячей воды

Петербуржцы смогут узнать, когда в их домах планируется отключение горячей воды, с помощью онлайн-сервиса "Летняя ремонтная кампания", созданного в рамках портала "Теплосети Санкт-Петребурга".
Обновлено в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное