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Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООНАргументы и Факты вчера в 12:56
Вице-президент США заявил, что предпочел бы видеть на заседании представителя "свободного венесуэльского правительства" Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы Самуэля Монкаде с заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Боливарианской Республике, сообщает ТАСС.
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Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 21:58
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