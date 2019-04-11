Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия вчера в 18:23

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Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 21:58
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