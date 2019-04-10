Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия 18:23

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

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Совбез ООН по Венесуэле. США не избежали политизации гуманитарной повестки

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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
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Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

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Носимое устройство моментально захватило раковые клетки из крови

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Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
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Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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