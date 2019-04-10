Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия 18:23
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Театры
В Севастополе реконструируют театр имени Луначарского
Обновлено в 04:44
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Футбол
Монтелла возглавил «Фиорентину»
Обновлено в 10:25
Игры
Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network
Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефти
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Падчерица Саши Савельевой отреагировала на новость о рождении брата
Дочь Кирилла Сафонова от первого брака эмоционально отреагировала на прибавление в семье.
Обновлено в 05:21
Музыка
Покойный диджей Avicii выпустил новый сингл
Обновлено в 03:46
Культура
Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова
Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено в 17:49
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Обновлено в 03:51
Политика
Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Происшествия
Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В лесу около деревни Саркюля нашли тюленёнка
Обновлено в 13:34
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Политика
WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Спорт
Оренбургская «Надежда» стала обладателем Кубка Европы
Баскетболистки оренбургской "Надежды" обыграли французский "Монпелье" в ответном матче финала Кубка Европы и по сумме двух встреч стали победительницами турнира.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14