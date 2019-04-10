Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия 18:23

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Политика В Индии пройдут парламентские выборы Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.

Происшествия Восьмилетняя девочка пропала в Усть-Куте В Усть-Куте полицейские разыскивают пропавшую девочку – Дарью Сергеевну Данилову, 2011 года рождения.

Политика Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.

Экономика Россияне смогут возвращать деньги за недолив бензина на АЗС В случае принятия Госдумой закона о штрафах за недолив бензина производители станут дисциплинированней, а обманутые клиенты смогут взыскивать ущерб.

Политика Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Шоу-бизнес Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, который первым из британских таблоидов опубликовал статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.

Наука Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.

Происшествия Красноярец назначен главой ГИБДД Новосибирской области В 2008 г. назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску, а в 2012 году он занял пост замначальника ГИБДД по Красноярскому краю.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Происшествия В Ростове 13 человек пострадали при столкновении автобусов В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Происшествия Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Технологии В приложениях такси нашли опасную уязвимость Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.

Армия и оружие Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

Наука В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.

Политика Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Политика Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.