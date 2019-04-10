Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия 18:23
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Обновлено в 09:47
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Политика
В Индии пройдут парламентские выборы
Около 900 млн человек смогут принять участие в парламентских выборах в Индии, первый этап которых пройдет в четверг.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Усть-Куте
В Усть-Куте полицейские разыскивают пропавшую девочку – Дарью Сергеевну Данилову, 2011 года рождения.
Обновлено в 21:15
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Экономика
Россияне смогут возвращать деньги за недолив бензина на АЗС
В случае принятия Госдумой закона о штрафах за недолив бензина производители станут дисциплинированней, а обманутые клиенты смогут взыскивать ущерб.
Обновлено в 11:54
Политика
Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала
Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, который первым из британских таблоидов опубликовал статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено в 22:44
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Красноярец назначен главой ГИБДД Новосибирской области
В 2008 г. назначен на должность начальника ОГИБДД УВД по Красноярску, а в 2012 году он занял пост замначальника ГИБДД по Красноярскому краю.
Обновлено в 22:51
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Ростове 13 человек пострадали при столкновении автобусов
В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области
В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Технологии
В приложениях такси нашли опасную уязвимость
Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено в 20:12
Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено в 22:26
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей
Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено в 13:11