Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООНИзвестия вчера в 18:23

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Василий Небензя
Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН.
— Василий Небензя, дипломатРБК вчера в 21:58

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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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