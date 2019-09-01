Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом

По словам Пенса, отношения между США и Украиной "никогда не были крепче", чем сейчас. Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
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