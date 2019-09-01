Политика
Газета.RuЗеленский обсудил с Пенсом свою будущую встречу с Трампом
По словам Пенса, отношения между США и Украиной "никогда не были крепче", чем сейчас. Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа
Российская газета 11:59
Общество
Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Политика
Производители электроники оценили ущерб от торговых войн в $10 млрд
Обоюдное повышение пошлин США и Китаем с июля 2018 года стоило индустрии бытовой электроники $10 млрд, заявил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро (CTA, представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG).
РБК 16:24
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Общество
В Москве завершилась несанкционированная акция протеста
Говорит Москва вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва 20:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Общество
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см
RT на русском вчера в 11:38
Армия и оружие
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец 19:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
Экспресс газета 14:22
Музыка
Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге
Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
Известия 13:18
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъ 19:12
Футбол
Эвертон — Вулверхэмптон 3:2
«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
Спорт-Экспресс 10:54
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Общество
Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью
Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.
ГТРК Южный Урал 13:37
Авто
Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины
Россия с 1 сентября в последний раз снижает ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили, следует из обязательств России в рамках вступления в ВТО.
РИА Новости вчера в 17:16
Общество
Военнослужащий из подмосковной Балашихи сдал в комиссионный устройства для контроля машин во время боевого задания
Как пишет газета «КоммерсантЪ», начальник диспетчерского центра автомобильной военной части стал фигурантом дела о краже и расхищении вверенного ему имущества.
Эхо Москвы 20:03
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ 19:08
Авто
Новый пикап JAC T6 поступил в продажу в России
Сегодня, 1 сентября, китайская марка JAC начинает продажи в России нового среднеразмерного пикапа JAC T6.
Автоновости дня 06:42
Политика
Нарышкин пообещал не «зеркалить» отказ приглашать Путина в Польшу
Россия не будет «зеркально» отвечать на действия Польши, которая не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
РБК 19:59
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29