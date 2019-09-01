Политика
RT на русскомПенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.
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Политика
Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина
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На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
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Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.
Аргументы недели 11:31
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
Пентагон включился в борьбу против фейков в соцсетях
Как пишет Bloomberg, планируется закупить программное оборудование, которое будет выявлять фейки в соцсетях до того, как они получат огромную популярность.
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«Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей»
«Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:56
Космос
Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
News.ru вчера в 07:28
Футбол
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
RT на русском 11:26
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Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Кино
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Менее чем за месяц лента собрала в российском прокате 1 млрд рублей.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Автоспорт
Гасли: попросил Леклера выиграть гонку ради Юбера
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что он просил Шарля Леклера одержать победу на Гран-при Бельгии ради погибшего 31 августа на гонке Формулы-2 Антуана Юбера.
Чемпионат 13:31
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Наука
В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека
Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
Политическая Экспертиза 11:24
Политика
Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом
Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру 11:47
Политика
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Сам Туск был обескуражен и возмущен, что получил приглашение с рядовым обращением чуть ли не за день до мероприятия, и с нескрываемой обидой заявил: "Я не собираюсь на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что организаторы мероприятия дают понять, что мою особу видеть неприятно, а я свое присутствие никогда не навязываю".
Независимая газета 11:35
Политика
Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.
iReactor 30 августа в 09:34
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Политика
Лавров назвал законными интересы Турции на северо-востоке Сирии
Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии.
News.ru 07:21
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве собственного сына
Фото: versiya.info Следственные органы Республики Башкортостан задержали 28-летнюю мать найденного мёртвым ребёнка.
Телеканал UTV вчера в 04:48
Армия и оружие
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15