с чего всё началось

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

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