Футбол

Пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом» назвали ошибочнымГазета.Ru вчера в 10:14

11-метровый удар был назначен на 54-й минуте, когда мяч попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова. Карасев назначил пенальти, который реализовал форвард "Зенита" Артем Дзюба.
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