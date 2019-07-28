Футбол

Пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом» назвали ошибочнымГазета.Ru 10:14

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что главный арбитр матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Карасев ошибся, когда назначил пенальти в ворота оренбургской команды, передает ТАСС.
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