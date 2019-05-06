Футбол

Пенальти на 98-й минуте принес «Наполи» победу над «Кальяри»Sport24.ru вчера в 16:30

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
«Наполи» отыгрался на 85-й минуте благодаря удару Дриса Мертенса. На седьмой добавленной минуте в ворота «Кальяри» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной площади. 11-метровый реализовал Лоренцо Инсинье, принеся хозяевам победу.
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