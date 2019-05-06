Пенальти на 98-й минуте принес «Наполи» победу над «Кальяри»Sport24.ru вчера в 16:30

«Наполи» отыгрался на 85-й минуте благодаря удару Дриса Мертенса. На седьмой добавленной минуте в ворота «Кальяри» был назначен пенальти за игру рукой в штрафной площади. 11-метровый реализовал Лоренцо Инсинье, принеся хозяевам победу.

Пенальти на 98-й минуте принес «Наполи» победу над «Кальяри»

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