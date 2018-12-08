Уже на 2-ой минуте арбитр Карасев показал первую желтую карточку игроку хозяев Башкирову. На 10-й за фол в штрафной «горчичник» получил защитник гостей Хаджикадунич, был назначен пенальти в ворота «Ростова», который реализовал Пауль Антон. Этот гол стал 800-м для «Крыльев» в чемпионатах России.

РегионСамара.ру 10:30