Футбол

Пенальти и удаление Карпина: «Крылья Советов» обыграли «Ростов»
РегионСамара.ру
10:30

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
Уже на 2-ой минуте арбитр Карасев показал первую желтую карточку игроку хозяев Башкирову. На 10-й за фол в штрафной «горчичник» получил защитник гостей Хаджикадунич, был назначен пенальти в ворота «Ростова», который реализовал Пауль Антон. Этот гол стал 800-м для «Крыльев» в чемпионатах России.
РегионСамара.ру10:30

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