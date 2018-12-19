Футбол

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги
Спорт-Экспресс
17:11

Лестер — Манчестер Сити
1 – 1
1 : 3 по пенальти
Кубок английской лиги, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Кевин де Брюйне
50′
Фил Фоден
Рашид Геззаль
Джеймс Мэддисон
53′
Висенте Иборра
Марк Олбрайтон
61′
67′
Браим Диас
Рахим Стерлинг
71′
Кевин де Брюйне
Илкай Гюндоган
Марк Олбрайтон
73′
76′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
Келечи Ихеаначо
Рикарду Перейра
81′
85′
Илкай Гюндоган
П
"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды обменялись голами, а в серии одиннадцатиметровых точнее были "горожане". Победный пенальти забил Александр Зинченко.
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