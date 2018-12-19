"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды обменялись голами, а в серии одиннадцатиметровых точнее были "горожане". Победный пенальти забил Александр Зинченко.

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