Футбол
Пеллегрини проходит медобследование для «Ювентуса»Soccer.ru 04:42
Пресс-служба туринского клуба сообщает, что хавбек проходит в данный момент медицинское обследование для "бьянконери".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
Стремление к кардинальным переменам в жизни похвально, только не стоит менять круг общения, иначе старые дружеские связи будут резко разорваны.
Обновлено вчера в 02:06
Футбол
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Валерий Карпин: «В первом тайме все понравилось»
Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Карпин.
Обновлено в 06:37
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Происшествия
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
Обновлено в 07:00
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Политика
Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов
Согласно результатам опроса Левада-центра, 60% россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии.
Обновлено в 05:30
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Музыка
Грузинская оперная певица извинилась за выступления в России
Оперная певица Анита Рачвелишвили принесла жителям Грузии извинения за то, что ранее выступала в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Политика
В войсковых частях в России появятся мини-заводы по переработке мусора
На этой неделе министр обороны на форуме «Армия-2019» осмотрел компактный мусороперерабатывающий завод — это мобильный комплекс, который можно перевезти почти на любом транспорте и собрать за день.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Израильские военные задержали палестинского министра
Израильские военные задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено вчера в 23:15
Политика
США проиграли в войне с российскими кораблями на Кипре
Кипр не намерен закрывать порты для российских кораблей из-за требований США. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной
Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Футбол
Александр Ерохин: «Если Дзюба – Тор, то Семак – сам себе супергерой»
Все же произошло внезапно – "Зенит" вообще в полете находился, когда закончилась игра в Туле.
Обновлено в 05:00
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы
Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Происшествия
На Васильевском острове загорелась коммуналка
Спасатели тушили ее час В Петербурге на Васильевском острове пожарные почти два часа пытались потушить огонь в доме, где расположена гостиница.
Обновлено в 06:10
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Обновлено в 06:45