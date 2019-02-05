Футбол

Пеллегрини: «Клопп привык выигрывать с офсайдами»Sport24.ru вчера в 20:56

«Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка. В активе «Вест Хэма» 31 очко и 12-я позиция. Клопп: «Видимо, «Ливерпуль» забил «Вест Хэму» из офсайда»
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Мануэль Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

Советский спортвчера в 23:15

Пеллегрини: «Клопп привык выигрывать с офсайдами»

Sport24.ruвчера в 20:56

Мануэль Пеллегрини: «Клопп не может жаловаться, он привык побеждать с офсайдами»

Матч ТВвчера в 19:20

Мануэль Пеллегрини: «Клопп привык побеждать с голами из офсайдов»

Спорт-Экспрессвчера в 19:15

Пеллегрини: Клопп привык побеждать с офсайдами

Чемпионатвчера в 19:00

Клопп о судействе в игре с «Вест Хэмом»: «Во втором тайме было много странных ситуаций, они сбивали ритм»

Sports.ruвчера в 20:59

Клопп – о ничьей с «Вест Хэмом»: «Видимо, мы забили гол из офсайда»

Бомбардир.рувчера в 17:25
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Армия и оружие

В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено вчера в 23:35
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Обновлено вчера в 21:32
Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:10
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ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»

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Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Париже в результате пожара погибли семь человек

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее семи человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 00:09
Авто

Renault обновила кросс-хэтчбек Kwid за 246 тысяч рублей

Дебютировал обновленный ультрабюджетный Renault Kwid 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

На Гавайях предложили запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

В законодательное собрание американского штата Гавайи внесен законопроект, который предполагает поэтапный запрет продажи сигарет, который полностью вступит в силу к 2024 году, пишет в понедельник CNN. едеральный закон в США запрещает продажу табака лицам моложе 18 лет, однако законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране.
Обновлено в 00:28
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье

Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 00:07
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Технологии

Новая столичная разработка упростит работу врачей «скорой помощи»

Новое устройство медики смогут носить с собой в сумке, чтобы во время выезда к пациентам быстро оказывать первую помощь.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
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Половину покупок в России оплатили картами

Доля безналичного расчета в январе 2019 года в России выросла до 50%.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Четверо погибли при пожаре в центре Москвы

Возгорание произошло в элитном доме на Никитском бульваре Четыре человека погибли в результате крупного пожара в центре Москвы по адресу Никитский бульвар, дом 12, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено 03 февраля в 23:32
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Названы самые угоняемые автомобили в России

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Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище

Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
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Рэпер Децл умер сразу после концерта

Обновлено 03 февраля в 01:18
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Новые версии Lada Vesta стали дешевле

Модель потеряла 28 тыс. рублей от предыдущей цены, а Lada Vesta SW Cross в новой базовой комплектации Comfort потеряла 25 тыс. рублей и теперь ее стоимость начинается от 779,9 тыс. рублей, пишет Российская газета.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ

Обновлено вчера в 13:12
Общество

27 процентов российских школьников столкнулись с травлей

Специалисты выяснили, что 27,5 процентов школьников из России сталкиваются с травлей. По всему миру доля таких подростков еще выше – 35 %.
Обновлено вчера в 23:55
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KIA представит в апреле новый компактный кроссовер

Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

Названы цены на Mercedes B-Class для российского рынка

Стали известны цены на Mercedes B-Class для автомобильного рынка России. Об этом заявили представители компании.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недолива

Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено вчера в 06:37
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Назван размер средней зарплаты в Москве в 2018 году

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Обновлено вчера в 23:41
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция защиты

Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено вчера в 15:30
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Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

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В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра

В мае 2018 года в медцентре в американском штате Калифорния произошел взрыв. В результате один человек погиб и трое пострадали.
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В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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