Футбол
Пеллегрини: «Клопп привык выигрывать с офсайдами»Sport24.ru вчера в 20:56
«Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка. В активе «Вест Хэма» 31 очко и 12-я позиция. Клопп: «Видимо, «Ливерпуль» забил «Вест Хэму» из офсайда»
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Мануэль Пеллегрини: «Клопп не может жаловаться, он привык побеждать с офсайдами»
Матч ТВвчера в 19:20
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