Футбол

Пеле выписали из парижской больницыSport24.ru 20:49

Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу.
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Пеле выписали из больницы

Газета.Ru20:57

Пеле выписали из больницы

Спорт-Экспресс21:31

Пеле выписан из французской больницы

Чемпионат21:01

Пеле выписали из парижской больницы

Матч ТВ22:43

Пеле выписали из парижской больницы

Sport24.ru20:49

СМИ: врачи выписали Пеле из французской больницы

ТАСС20:34

Пеле выписали из больницы

Soccer.ru21:10
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