Футбол
Пеле выписали из парижской больницыSport24.ru 20:49
Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу.
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