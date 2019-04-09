Футбол

Пеле выписали из парижской больницыSport24.ru 20:49

Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу.
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Пеле выписали из больницы

Спорт-Экспресс21:31

СМИ: врачи выписали Пеле из французской больницы

ТАСС20:34

Пеле выписали из больницы

Газета.Ru20:57

Пеле выписали из парижской больницы

Sport24.ru20:49

Пеле выписали из больницы в Париже

Известия20:37

Пеле выписан из французской больницы

Чемпионат21:01

Пеле выписали из больницы

Soccer.ru21:10
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В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
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Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Ранее кандидат в президенты Украины Зеленский заявил, что если станет главой государства, то попытается договориться с Москвой о скорейшем прекращении огня в Донбассе.
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