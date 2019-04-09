Футбол

Пеле выписали из парижской больницыSport24.ru вчера в 20:49

Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу.
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Пеле выписали из французской больницы

Советский спорт00:02

Пеле выписали из парижской больницы

Матч ТВвчера в 22:43

Пеле выписали из парижской больницы

Sport24.ruвчера в 20:49

Пеле выписан из французской больницы

Чемпионатвчера в 21:01

Пеле выписали из больницы

Газета.Ruвчера в 20:57

Пеле выписали из больницы

Спорт-Экспрессвчера в 21:31

Врачи выписали Пеле из французской больницы

ТАССвчера в 20:34
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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