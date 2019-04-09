Футбол
Пеле выписали из парижской больницыSport24.ru вчера в 20:49
Легенду сборной Бразилии Пеле выписали из больницы, сообщает Globo. На прошлой неделе 78-летний Пеле был госпитализирован в парижскую больницу. У бразильца поднялась температура, и он был доставлен в больницу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Авто
Грузовые Ford Transit стали доступны клиентам «Яндекс.Драйва»
Обновлено в 05:01
Экономика
Глава РФПИ снова попросил смягчить меру пресечения для Калви
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во второй раз подал ходатайство о смягчении меры пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 05:32
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Генпрокуратура сообщила о нарушениях в лётном отряде «Россия»
Генеральная прокуратура провела проверку безопасности полётов в специальном лётном отряде (СЛО) «Россия» после поручения президента.
Обновлено в 01:44
Политика
Международный арктический форум открывается в Петербурге
Обновлено в 02:24
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В мэрии Сочи правоохранители провели выемку документов
В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Суд изъял имущество Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Хоккей
«Северсталь» продлила контракт с главным тренером Андреем Разиным
Череповецкая «Северсталь» продлила контракт с главным тренером Андреем Разиным. Об этом 9 апреля сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 05:23
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Россиянину удалили из сердца иголку, с которой он прожил неделю
Хирурги извлекли из сердца российского военнослужащего швейную иголку, с которой он прожил неделю.
Обновлено в 05:34
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Общество
Депутаты предлагают обязать супермаркеты принимать стеклотару
Депутаты фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ разработали законопроект, согласно которому торговые сети могут обязать принимать стеклотару, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 04:42
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Предложение Владимира Зеленского пройти тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови удивило Петра Порошенко, тем не менее, он согласился сдать анализы.
Обновлено в 05:29
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионов
«Реал» сложил полномочия, а вот второй финалист прошлой Лиги чемпионов уже заглядывает через плечо португальцам — в одной второй «Ливер» собирается выйти на «МЮ» или «Барселону».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членом
Обновлено в 01:53
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:11
Общество
ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»
Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26