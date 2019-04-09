Футбол

Пеле выписали из парижской больницыМатч ТВ вчера в 22:43

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле выписан из больницы в Париже. Экс-футболист был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля. У Пеле поднялась температура, бразилец был госпитализирован в качестве меры предосторожности.
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Пеле выписан из французской больницы

Чемпионатвчера в 21:01

Пеле выписали из парижской больницы

Матч ТВвчера в 22:43

Пеле выписали из больницы

Спорт-Экспрессвчера в 21:31

Пеле выписали из французской больницы

Советский спорт00:02

Пеле выписали из больницы

Газета.Ruвчера в 20:57

Пеле выписали из парижской больницы

Sport24.ruвчера в 20:49

Врачи выписали Пеле из французской больницы

ТАССвчера в 20:34
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