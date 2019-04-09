Футбол
Пеле выписали из парижской больницыМатч ТВ вчера в 22:43
Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле выписан из больницы в Париже. Экс-футболист был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля. У Пеле поднялась температура, бразилец был госпитализирован в качестве меры предосторожности.
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Здоровье
Минздрав проверит пермские города, где не могут быстро оказать помощь детям
Министерство здравоохранения Пермского края проверит, почему из поселков детей возят в больницу за 200 километров, в Пермь.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Авто
Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue
Компания Hyundai продемонстрировала эскизы нового кроссовера Hyundai Venue, который покажут публике через неделю на Нью-Йоркском автосалоне.
Обновлено в 06:47
Политика
ФСБ задержала Пирожка из «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Московском регионе гражданина Украины по фамилии Пирожок, который, как утверждают российские силовики, является активным участником запрещенной России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено в 06:45
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Экономика
Газету «Ведомости» задумали продать
Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Кино
Мультфильм «Пять минут до моря» завоевал главную премию «Икар»
Короткометражная анимационная лента "Пять минут до моря" режиссера Натальи Мирзоян завоевала национальную анимационную премию "Икар" в главной номинации - "Фильм".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Авто
В России начали выдавать новые автомобильные номера
Как выяснил портал Auto.Mail.ru, в Сети уже сейчас появляются снимки транспортных средств, на которых установлены номера нового формата.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Россия просит Интерпол арестовать Билла Браудера
Москва неоднократно просила арестовать Браудера, который в России был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за умышленное банкротство и уклонение от налогов.
Обновлено в 04:18
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Ранее Гройсман заявил, что власти Украины вынуждены потратить четверть бюджета своей страны на погашение долгов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящее время "зажата долгом", передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Россия планирует занять 40% мирового СПГ-рынка
К 2035 году Россия планирует производить и экспортировать 100−140 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 05:53
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
Обновлено в 05:27
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены на поездки
Обновлено в 06:33
Гаджеты
Компания Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J
Обновлено в 05:06
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 05:15
Политика
Пенсии ветеранов ВОВ вырастут с 1 мая
Пенсии военных пенсионеров (ветеранов Великой Отечественной войны) вырастут в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц с 1 мая.
Обновлено в 06:48
Политика
Генпрокуратура поддержала отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре поддерживают инициативу по отмене клеток и "аквариумов" в судах.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Второй серийный транспортник Ил-76МД-90А передали на покраску
Новый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 0202 передали на покраску.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 года вручены награды
В Москве вручены дипломы победителям Всероссийского конкурса врачей 2018 г. Торжественная церемония прошла в рамках конгресса «Человек и лекарство».
Обновлено в 03:15
Футбол
«Спартак» подает в суд на московского оператора экскурсий
Футбольный клуб «Спартак» намерен судиться с оператором экскурсий «City Sightseeing Moscow» и взыскать более 8 миллионов рублей.
Обновлено в 06:42