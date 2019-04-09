Пеле выписали из французской больницыСоветский спорт 00:02

Как сообщает Washington Post, Пеле выписан из больницы во Франции. Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания, - сказал бразилец.

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