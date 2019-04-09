Футбол
Пеле выписали из французской больницыСоветский спорт 00:02
Как сообщает Washington Post, Пеле выписан из больницы во Франции. Я страдал от тяжелой мочевой инфекции, которая потребовала неотложной медицинской и хирургической помощи. Хочу от всей души поблагодарить вас за позитивное мышление и добрые пожелания, - сказал бразилец.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика
Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Как пишет издание РИА Новости, журналист поинтересовался у Путина, сдержит ли по его мнению президент США Дональд Трамп обещание, ранее анонсированное американским пресс-секретарём Сарой Сандерс, о приглашении российского визави в Штаты.
Обновлено в 12:07
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.
Обновлено в 11:50
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок
Обновлено в 06:16
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Экономика
Поправки о честных правилах для крабовой отрасли прошли II чтение
Законопроект, вводящий честный и прозрачный механизм распределения квот, прошел второе чтение.
Обновлено в 05:44
Авто
Suzuki рассказала о новом Jimny для России
Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Осужден участник нападения на Буденновск
Обновлено в 10:35
Происшествия
Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.
Обновлено в 12:17
Космос
Мурманчане могут выбрать имя для «безымянной» карликовой планеты
Пользователи интернета могут проголосовать за имя для плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14