Футбол

Пеле выписали из больницы в ПарижеИзвестия вчера в 20:37

Бразильский футболист Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) выписан из больницы в Париже. «У Франции есть не только великие футболисты, но и прекрасные врачи», — сказал Пеле телеканалу Globo. При этом он поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления, передает ТАСС.
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Пеле выписали из больницы

Газета.Ruвчера в 20:57

Пеле выписали из парижской больницы

Матч ТВвчера в 22:43

Пеле выписали из больницы

Спорт-Экспрессвчера в 21:31

Пеле выписан из французской больницы

Чемпионатвчера в 21:01

Пеле выписали из французской больницы

Советский спорт00:02

Пеле выписали из парижской больницы

Sport24.ruвчера в 20:49

Врачи выписали Пеле из французской больницы

ТАССвчера в 20:34
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В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

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Команда работает над самостоятельным приложением для iPad, которое позволит юзерам входить в систему с тем же номером, что используется на смартфоне (либо через OTP или QR-коды).
Обновлено в 07:39
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Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
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Обновлено в 10:00
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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

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Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Происшествия

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Microsoft выпустила тестовую версию нового браузера Edge, в основу которого лег движок (базовая программа) Chromium.
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Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании Арктического форума.
Обновлено в 09:26
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Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес представил проект нового формата Суперкубка и Кубка Испании.
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Политика

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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
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Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

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Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

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Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
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Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
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Украинский лидер Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, об этом свидетельствует визуальная реклама, фото которой разместил на своей странице в Facebook аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.
Обновлено в 07:39
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Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
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Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
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Эмилия Кларк выложила фото с больничной койки

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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