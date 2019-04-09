Пеле выписали из больницы в ПарижеИзвестия вчера в 20:37

Бразильский футболист Пеле (полное имя Эдсон Арантис ду Насименту) выписан из больницы в Париже. «У Франции есть не только великие футболисты, но и прекрасные врачи», — сказал Пеле телеканалу Globo. При этом он поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздоровления, передает ТАСС.

Пеле выписали из больницы в Париже

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