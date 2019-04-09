Футбол
Пеле выписали из больницы ПарижаProstoProSport 02:33
Бывший игрок сборной Бразилии Пеле выписан из парижской больницы. Легенда футбола был госпитализирован вечером 2 апреля из-за приступа столбняка и лихорадки.
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Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в 1,5 раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала вину в деле о вербовке секс-рабынь
Американская актриса Эллисон Мэк, известная по роли в фантастическом сериале «Тайны Смолвиля», признала вину в деле о вербовке в секс-рабство последовательниц организации NXIVM.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Новый детский онкологический корпус появится в Ростове к 2024 году
Особо Александр Григорьевич отметил, что в новом центре должна появиться служба для больных с первичными генетическими иммунодефицитами.
Обновлено в 09:48
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Культура
Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Политика
Президент Исландии рассказал о самом дорогом на русском языке
Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Иоуханнессон заговорил по-русски на пленарном заседании в рамках V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия
На Алтае учителя заподозрили в том, что он разбил голову пятикласснику
В Республике Алтай полиция проверяет заявление о том, что школьный учитель разбил голову пятикласснику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Обновлено в 07:15
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Футбол
Ливерани может стать новым главным тренером «Фиорентины»
Главный тренер "Лечче" Фабио Ливерани может пойти на повышение и возглавить "Фиорентину", об этом сообщает источник со ссылкой на TGR Rai Toscana.
Обновлено в 03:27
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41