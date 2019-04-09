Футбол
Пеле выписали из больницы ПарижаProstoProSport 02:33
Бывший игрок сборной Бразилии Пеле выписан из парижской больницы. Легенда футбола был госпитализирован вечером 2 апреля из-за приступа столбняка и лихорадки.
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Общество
Будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри установил рекорд
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Общество
Названы регионы-лидеры по посещаемости музеев в России
Согласно опубликованному рейтингу за 2017 год, лидером по числу посетителей культурных учреждений стал Санкт-Петербург.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Лидера Rammstein напрямую спросили о романе с Лободой
Журналисты решили перестать гадать о возможном романе певицы Светланы Лободы и лидера Rammstein Тилля Линдеманна и «в лоб» спросили певца об этом.
Обновлено в 01:37
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
Бобровский пропустил тренировку «Коламбуса» из-за травмы
Российский голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский пропустил тренировку команды в понедельник из-за травмы, сообщил журналист Брайан Хеджер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 01:05
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено вчера в 03:22
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Здоровье
В Оренбуржье суд удовлетворил прокурорский иск к Минздраву
Прокурор направил иск в суд, и тот согласился с доводами надзорного ведомства в полном объеме.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Внедорожник-купе Haval F7x за миллион рублей выйдет на рынок 12 апреля
Компания Great Wall объявила дату старта продаж нового кросс-купе Haval F7x. Новинку можно будет заказать 12 апреля текущего года.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Путин прокомментировал признание США Голанских высот израильскими
Президент России впервые прокомментировал факт признания Соединенными Штатами Голанских высот израильскими.
Обновлено в 01:40
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В США оценили предложение о модернизации «Акул» в носители «Калибров»
В Соединенных Штатах вполне серьезно отнеслись к ранее озвученной идее переоборудования российских гигантских субмарин типа "Акула" в носители крылатых ракет, передает "Российская газета" со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine.
Обновлено вчера в 11:05
Энергетика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии.
Обновлено в 01:50
Кино
Крис Такер анонсировал «Час пик 4»
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Кьеллини рискует пропустить игру с «Аяксом»
Обновлено в 01:16
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14