Футбол
Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучшеРИА Новости 13:15
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, госпитализированный в Париже, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше. Пеле, у которого поднялась температура, во вторник был доставлен в больницу из отеля в седьмом округе Парижа.
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Футбол
«Интер» и «Атлетико» поборются за форварда «Байера» Бэйли
Миланский «Интер» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к ямайскому нападающему леверкузенского «Байера» Леону Бэйли.
Обновлено в 17:16
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА
Обновлено в 14:42
Общество
Boeing временно сократит объёмы производства самолётов 737 MAX
Компания Boeing намерена с середины апреля выпускать меньше самолётов модели Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:09
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
Обновлено в 16:35
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
Обновлено в 18:04
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций
Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено в 19:30
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Технологии
Более 70% россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно
Опрос показал, что более 70% жителей России старше 55 лет ежедневно и несколько раз в течение дня пользуются Интернетом.
Обновлено в 10:09
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Здоровье
Новая медицинская специальность появится в России
В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 11:09
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»
Обновлено в 03:03
Политика
Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено в 16:11
Общество
В Магаданской области все более серьёзной становится ситуация с обеспечением жильем детей-сирот
На сегодняшний день в получении своих квадратных метров нуждается 139 очередников этой категории, и их них 53 не были обеспечены жилплощадью в 2018 году.
Обновлено в 19:27