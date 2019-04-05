Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучшеРИА Новости 13:15

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, госпитализированный в Париже, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше. Пеле, у которого поднялась температура, во вторник был доставлен в больницу из отеля в седьмом округе Парижа.

Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

Авто Госдума отменила транспортный налог с угнанных авто Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Армия и оружие Минобороны впервые показало новейшую базу в Арктике Россия устроила день открытых дверей на военной базе "Северный клевер", расположенной на острове Котельный в Новосибирском архипелаге.

Политика Путин одобрил введение новых налогов Глава государства Владимир Путин одобрил введение пяти новых налогов в Налоговый кодекс, за уклонение от которых предпринимателям будет грозить уголовная ответственность.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Футбол Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Энергетика Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.

Армия и оружие Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе учений были выявлены методы противостояния ракетам комплекса С-400.

Политика Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Гаджеты Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.

Политика Европарламент принял новую газовую директиву ЕС Европарламент в четверг, 4 апреля, принял обновленную директиву о правилах газового рынка ЕС для иностранных трубопроводов, в том числе "Северный поток — 2".

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Политика Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.

Авто Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре Еврокомиссия проинформировала руководства автоконцернов BMW, Daimler и Volkswagen о подозрениях в картельном сговоре.

Экономика «Магнит» захотел купить «Ленту» Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.

Политика Time поместил на обложку возвышающегося над земным шаром Путина Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку номера президента России Владимира Путина.

Политика Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.