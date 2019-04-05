Футбол

Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучшеРИА Новости 13:15

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, госпитализированный в Париже, сообщил, что чувствует себя гораздо лучше. Пеле, у которого поднялась температура, во вторник был доставлен в больницу из отеля в седьмом округе Парижа.
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Пеле сообщил, что чувствует себя намного лучше

РИА Новости13:15

Пеле заявил об улучшении состояния своего здоровья

Известия13:03

Пеле чувствует себя лучше и снова готов играть

Спорт-Экспресс12:06

Пеле: «Думаю, я готов снова играть»

Евро-футбол.ру12:47

Пеле: чувствую себя намного лучше, я готов снова играть!

Чемпионат12:37

Пеле: «Чувствую себя гораздо лучше. Снова готов играть!»

Sport24.ru12:53

Пеле заявил, что его состояние после госпитализации в Париже улучшилось

ТАСС12:04
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
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Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе учений были выявлены методы противостояния ракетам комплекса С-400.
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Политика

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МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

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Гаджеты

Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
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Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

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Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
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Пеле
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий. Играл за клубы «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Провёл 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии.
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