Центральная афиша Кубка Америки, Бразилия - Аргентина, одна из самых ярких в мире, пришлась на полуфинал. Готовимся к главному противостоянию континентального первенства. Впервые в истории Бразилия и Аргентина сыграли между собой 20 сентября 2014 года.

Пеле или Марадона? Месси или Неймар? Бразилия или Аргентина? Тест к полуфиналу Кубка Америки

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