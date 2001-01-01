Футбол

Пеле или Марадона? Месси или Неймар? Бразилия или Аргентина? Тест к полуфиналу Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 09:44

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Центральная афиша Кубка Америки, Бразилия - Аргентина, одна из самых ярких в мире, пришлась на полуфинал. Готовимся к главному противостоянию континентального первенства. Впервые в истории Бразилия и Аргентина сыграли между собой 20 сентября 2014 года.
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Бразилия – Аргентина: полосатым победы не видать!

Sportbox.RUвчера в 11:02
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